Бывший судья-взяточник из Петербурга отправился на СВО с уголовным делом
Обвиняемый во взятке экс-судья Овчаров отправился на спецоперацию
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) возбудила уголовное дело в отношении Виктора Овчарова, ранее занимавшего должность заместителя председателя Красносельского районного суда Санкт-Петербурга. Экс-судье вменяют посредничество во взяточничестве, сообщила пресс-служба ВККС.
Обвиняемый на заседании коллегии не присутствовал. Его представитель сообщила, что экс-судья сейчас находится в зоне проведения СВО. Возбуждение уголовного дела в отношении Овчарова она сочла преждевременным, пояснив, что на бывшего судью могли оказывать давление при даче показаний.
Овчарова лишили судейской мантии в 2023 году. Его задержали сотрудники ФСБ, в машине мужчины нашли 2,9 миллиона рублей мечеными купюрами. Следствие полагает, что речь идет о крупной взятке, Овчарова правоохранители считают вероятным посредником.
Летом 2024 года московский суд впервые признал побегом уход обвиняемого на спецоперацию. Прецедентом стало дело о крупном мошенничестве, фигурант которого уехал на СВО прямо из-под домашнего ареста.