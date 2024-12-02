Бывший судья-взяточник из Петербурга отправился на СВО с уголовным делом

Обвиняемый на заседании коллегии не присутствовал. Его представитель сообщила, что экс-судья сейчас находится в зоне проведения СВО. Возбуждение уголовного дела в отношении Овчарова она сочла преждевременным, пояснив, что на бывшего судью могли оказывать давление при даче показаний.

Овчарова лишили судейской мантии в 2023 году. Его задержали сотрудники ФСБ, в машине мужчины нашли 2,9 миллиона рублей мечеными купюрами. Следствие полагает, что речь идет о крупной взятке, Овчарова правоохранители считают вероятным посредником.

Летом 2024 года московский суд впервые признал побегом уход обвиняемого на спецоперацию. Прецедентом стало дело о крупном мошенничестве, фигурант которого уехал на СВО прямо из-под домашнего ареста.