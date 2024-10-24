Петербургского чиновника поймали на крупной взятке

Замглавы комитета по транспорту Санкт-Петербурга Рената Ягудина задержали с поличным при получении взятки. Об этом сообщила «Фонтанка» .

По данным следствия, 45-летний Ягудин получил 2,5 миллиона рублей через посредника от некоей коммерческой фирмы, которой пообещал содействие при заключении госконтракта. При задержании он выкинул взятку из окна автомобиля и попытался уехать от сотрудников ФСБ, но сделать это ему не удалось.

Дома у чиновника нашли около 30 миллионов рублей наличными и ювелирные украшения.

В начале октября, и тоже при получении взятки, задержали заместителя председателя комитета по инвестициям Петербурга Максима Шарипова. Суд арестовал его до 3 декабря. Сам Шарипов не признал вину и заявил, что его подставили.