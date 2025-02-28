Суд арестовал экс-зампреда правительства Рязанской области Никитина

Экс-зампред правительства Рязанской области Никитин арестован по делу о взятке

Советский районный суд Рязани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему заместителю председателя правительства региона Артему Никитину. Заседание суд провел в закрытом режиме, сообщило РИА «Новости» .

Фигуранта заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.

«Удовлетворить ходатайство следователя, избрать Никитину меру пресечения заключение под стражу сроком на два месяца», — огласила вердикт судья.

Следствие считает, что подозреваемый потребовал взятку от индивидуального предпринимателя за способствование в заключении договоров с курируемыми организациями, получил более 17 миллионов рублей.

В среду, 26 февраля, силовики также задержали полпреда Вологодской области Кирилла Бочарова и вице-губернатора региона Дениса Алексеева по делу о получении взятки в 100 миллионов рублей.