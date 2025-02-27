Бывшего зампреда правительства Рязанской области задержали по делу о взятке

Покинувшего в конце февраля пост заместителя председателя правительства Рязанской области Артема Никитина задержали. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.

Он подчеркнул, что пока не знает деталей и причин, но уверен, что правоохранительные органы разберутся в ситуации.

«Правительство Рязанской области окажет все возможное содействие следствию», — написал Малков.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточнил, что Никитина задержали по делу о взятке в 17 миллионов рублей. По словам собеседника агентства, бывший чиновник проходит подозреваемым.

На посту заместителя председателя правительства Рязанской области Артем Никитин курировал работу региональных Министерств культуры и спорта. Свой пост он оставил 26 февраля по собственному желанию.

В региональном СК сообщили, что завели уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере должностным лицом правительства Рязанской области. По данным ведомства, чиновник потребовал у местного предпринимателя деньги за помощь в заключении контрактов с курируемыми организациями.

После получения взятки он предоставлял бизнесмену информацию о тендерах и обеспечивал победу в аукционах по государственным закупкам. В общей сложности подозреваемый получил 17 миллионов рублей. Сейчас с задержанным работают следователи.

В минувшую среду, 26 февраля, задержали вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и полпреда региона Кирилла Бочарова по делу о получении взятки в 100 миллионов рублей.

По версии следствия, чиновники требовали деньги от предпринимателя, который занимался инвестиционным проектом в сфере лесного хозяйства. За взятку Алексеев и Бочаров пообещали решить вопрос о восстановлении контракта на аренду участка, который прекратило региональное министерство.

Бизнесмен сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы. Басманный суд Москвы арестовал обвиняемых до 29 апреля.