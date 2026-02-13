Суд арестовал экс-главу совета директоров FESCO Северилова по делу о растрате

Мещанский районный суд арестовал бывшего председателя совета директоров транспортной группы FESCO Андрея Северилова. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе судов Москвы.

Постановление вынесли 12 февраля, бизнесмен пробудет под стражей до 11 апреля. Северилова задержали накануне, ему инкриминируют хищение средств Владивостокского морского торгового порта.

По данным следствия, организованная группа похитила 885 миллионов рублей. Предполагаемый организатор — бывший совладелец FESCO Михаил Рабинович, он скрылся за границей. В розыске также находится экс-президент группы Аркадий Коростелев, занимавший пост с 2020 года по август 2024 года. Ему вменяют хищение, он тоже покинул Россию.

