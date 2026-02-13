В Латвии 60 чиновников заподозрили в растрате миллиардов евро на «дорогу в никуда»

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии допросило более 60 чиновников в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при строительстве железной дороги Rail Baltica. Проект века стоимостью десятки миллиардов евро превратился в символ прибалтийской коррупции и некомпетентности, пишет «Взгляд» .

Первоначально магистраль оценивали в 3,68 миллиарда евро, к 2017 году сумма выросла до 5,79 миллиарда, а сейчас речь идет уже о 23,8 миллиарда — вчетверо больше. В прессе открыто пишут, что высокопоставленные чиновники могли намеренно раздувать смету.

Главная проблема — в Латвии. Именно здесь возникла не предусмотренная изначально «рижская петля» с новым вокзалом и мостом через Даугаву.

На это ушли миллиарды евро, а в декабре 2024 года правительство спохватилось и отложило работы на неопределенный срок. Центр Риги остался перекопанным, а недостроенные объекты требуют сотен тысяч евро на консервацию.

Сроки сдачи магистрали переносили несколько раз. Вместо 2026 года теперь неуверенно называют 2030 год для «защиты от России».

«Мы осознаем, что этот проект сейчас продолжается, что общество от него в огромном шоке. У нас стоят эти монстры в центре города… Никто не понимает, почему в речке стоит лишь одна часть железнодорожного моста и когда будет вторая», — сообщил генпрокурор Юрис Стуканс.

Подозреваемыми проходят три экс-премьера — Кришьянис Кариньш, Марис Кучинскис, Лаймдота Страуюма — и ряд бывших министров. Сами чиновники оправдываются незнанием и отсутствием злого умысла. Обвинений пока никому не предъявили.