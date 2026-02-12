Два топ-менеджера FESCO сбежали из России: в чем их обвиняют?

Бывшего президента транспортной группы FESCO Аркадия Коростелева заподозрили в хищении, а экс-председателя совета директоров Андрея Северилова — в крупной растрате. Предполагаемым организатором преступной группы следствие назвало бывшего совладельца бизнеса Михаила Рабиновича, сообщил РБК .

Коростелев занимал пост президента с 2020-го по август 2024 года, до этого работал вице-президентом по коммерции. Став фигурантом уголовного дела о хищении 885 миллионов рублей у Владивостокского морского торгового порта, бизнесмен скрылся за границей.

По этому же делу проходит Рабинович, который тоже сбежал из России. Именно он считается организатором преступной группы.

Правоохранителям удалось 11 февраля задержать Северилова. Ему предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере. Мещанский районный суд Москвы заключил бизнесмена под стражу до 11 апреля.

В еще одном громком деле, связанном с экономическими преступлениями, фигурирует замгубернатора Челябинской области Андрей Фалейчик. Силовики задержали его и этапируют в Москву.