Суд арестовал четырех участников драки со стрельбой на юге Москвы
Прокуратура Москвы заявила об аресте четырех участников драки на Медынской улице
Московский суд отправил под стражу четырех участников драки со стрельбой и поножовщиной на Медынской улице в районе Бирюлево Западное. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Конфликт между двумя группами мужчины возник в минувший вторник, 21 мая. В ходе разборки участники несколько раз выстрелили из травматического пистолета, а также использовали нож. С места потасовки госпитализировали двух раненых.
По предварительным данным, конфликт возник, когда одному из мужчин не понравилось поведение оппонента по отношению к женщине. Он сделал противнику замечание, что привело к драке.
Следователи завели уголовные дела о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.