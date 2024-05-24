Суд арестовал четырех участников драки со стрельбой на юге Москвы

Московский суд отправил под стражу четырех участников драки со стрельбой и поножовщиной на Медынской улице в районе Бирюлево Западное. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Конфликт между двумя группами мужчины возник в минувший вторник, 21 мая. В ходе разборки участники несколько раз выстрелили из травматического пистолета, а также использовали нож. С места потасовки госпитализировали двух раненых.

По предварительным данным, конфликт возник, когда одному из мужчин не понравилось поведение оппонента по отношению к женщине. Он сделал противнику замечание, что привело к драке.

Следователи завели уголовные дела о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.