В прокуратуре рассказали о причине потасовки в Бирюлево Западном
Потасовка со стрельбой в Бирюлево Западном произошла из-за замечания
Вооруженный конфликт на Медынской улице в Бирюлево Западном вспыхнул после замечания. Его сделали из-за некрасивого поведения по отношению женщине.
Такие данные опубликовали сегодня в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«Предварительной причиной конфликта стало замечание, сделанное относительно совершаемых в отношении женщины действий», — пояснили в надзорном ведомстве.
Известно, что при конфликте пострадали двое мужчин. Их доставили в больницу с ножевыми ранениями, в том числе грудной клетки.
Оружие, которые использовали во время потасовки, направят на экспертизу. Также в прокуратуре обратили внимание, что действия злоумышленников дали дополнительную оценку по уголовной статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.
В УВД по ЮАО ранее сообщили, что оперативники разыскали семерых участников драки со стрельбой.