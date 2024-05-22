В прокуратуре рассказали о причине потасовки в Бирюлево Западном

Вооруженный конфликт на Медынской улице в Бирюлево Западном вспыхнул после замечания. Его сделали из-за некрасивого поведения по отношению женщине.

Такие данные опубликовали сегодня в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Известно, что при конфликте пострадали двое мужчин. Их доставили в больницу с ножевыми ранениями, в том числе грудной клетки.

Оружие, которые использовали во время потасовки, направят на экспертизу. Также в прокуратуре обратили внимание, что действия злоумышленников дали дополнительную оценку по уголовной статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

В УВД по ЮАО ранее сообщили, что оперативники разыскали семерых участников драки со стрельбой.