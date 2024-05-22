Участников вооруженной разборки в Москве задержали

Оперативники разыскали участников драки со стрельбой на улице Медынская в Бирюлево Западном. Полиция задержала семь человек, сообщило УВД по ЮАО Москвы.

«Задержали и доставили в территориальный отдел полиции семь активных участников конфликта. Ими оказались мужчины в возрасте от 26 до 35 лет», — заявила пресс-служба.

Оружие изъяли и отправили на экспертизу. Розыск остальных участников потасовки продолжили.

По версии следствия, две группы мужчин сошлись на улице Медынская вечером 21 мая. Один из участников конфликта ранил оппонентов ножом, а затем выстрелил из травматического пистолета.

К приезду полиции на месте происшествия остались только двое пострадавших. Их госпитализировали с ножевыми ранениями. Возбудили уголовные дела по статьям 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и 213 УК России «Хулиганство».