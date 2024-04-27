Суд попросили об аресте возможного соучастника теракта в «Крокусе» Курбонова | 360°

Криминал 27 апреля 2024, 13:23 Суд попросили об аресте возможного соучастника теракта в «Крокусе» Курбонова РИА «Новости»: СК потребовал ареста возможного соучастника теракта в «Крокусе» РИА «Новости»

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Следствие выступило с ходатайством, потребовав ареста для возможного соучастника теракта в «Крокус Сити Холле» Джумахона Курбонова. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Курбонов — 12-й фигурант дела о теракте в концертом зале в Красногорске 22 марта. Ходатайство о его аресте уже поступило в суд, указал собеседник агентства.

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Ранее в столице арестовали 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Им грозит пожизненный срок.

Жертвами террористической атаки на «Крокус», по последним данным, стали 145 человек. Напавшие ворвались в концертный зал перед началом выступления группы «Пикник». Террористы расстреливали людей из автоматического оружия, а также устроили крупный пожар, в результате которого часть крыши здания обрушилась. Разбор завалов проходил несколько дней. .