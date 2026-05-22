Студентку Полину Костикову осудили на пять лет за вербовку в РДК

Суд приговорил студентку Полину Костикову к пяти годам колонии общего режима за вербовку новобранцев в запрещенный «Русский добровольческий корпус»*. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Кроме того, девушку оштрафовали на 250 тысяч рублей. Ее признали виновной в приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

С января по июнь 2024 года Костикова находилась за границей. Используя личное знакомство с лидером РДК*, она связалась с одним из активистов, чтобы вступить в ряды организации и воевать против российской армии.

Вернувшись в Россию, девушка продолжила общаться с представителями РДК*. В марте 2025 года ее задержали. В ноябре уголовное дело против Костиковой передали в суд.

В конце декабря прошлого года телеканал RT сообщил, что российские военные ликвидировали командира РДК* Дениса Капустина**. Однако позже глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Кирилл Буданов** опроверг эту новость.

*«Русский добровольческий корпус» (РДК) признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена.

**Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.