Вербовавшая новобранцев в РДК студентка предстанет перед судом

Студентка Полина Костикова предстанет перед судом за вербовку новых членов в украинскую террористическую организацию «Русский Добровольческий Корпус»*. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Перед судом предстанет 22-летняя Полина Костикова, обвиняемая в приготовлении к участию в деятельности террористической организации», — уточнили в надзорном ведомстве.

С января по июнь 2024 года, находясь в Грузии, Костикова установила контакт с одним из лидеров украинской террористической организации РДК*. Благодаря личному знакомству, она связалась с активистом этой группы и выразила желание присоединиться к ней, чтобы участвовать в боевых действиях против российских вооруженных сил.

«Вернувшись на территорию Российской Федерации, она продолжила общение с представителями террористической организации до момента своего задержания в марте 2025 года», — добавили в прокуратуре.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения. Обвиняемая заключена под стражу.

Ранее Калининский суд Санкт-Петербурга приговорил несовершеннолетнего сына бойца специальной военной операции к аресту на месяц и 24 дня за связь и поддержку РДК*. По данным следователей, юноша придерживался экстремистских взглядов.

* РДК — запрещенная в России террористическая организация.