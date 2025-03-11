Мизулина назвала возможную причину поножовщины в нижегородской школе

Мизулина: причиной нападения на двух школьников в Нижнем Новгороде стал буллинг

Причиной поножовщины в нижегородской школе мог стать буллинг. Об этом в своем Telegram-канале заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

«Подростки из нижегородской школы подтвердили мне версию о том, что на отчаянный шаг парень решился из-за травли. Грустно все это», — написала она.

К посту общественница приложила скриншоты сообщений, которые ей отправили ученики школы. Одна из одноклассниц напавшего с ножом подростка рассказала, что он регулярно сталкивался с насмешками со стороны других учащихся и учителей.

Ранее источник 360.ru сообщил, что в нижегородской школе № 117 ученик восьмого класса ударил ножом двух одноклассников. По предварительным данным, один из пострадавших получил ранение в живот, а второй — в шею. На месте происшествия уже работают скорая помощь и правоохранители.

Позже в СУ СК России по Нижегородской области заявили, что нападавшего школьника задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.