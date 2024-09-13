Стриптизера Стаса Маугли задержали по подозрению в мошенничестве

В Москве задержали двух мужчин, обещавших за деньги вернуть отправленного в зону СВО россиянина. Источник 360.ru рассказал, что одним из них оказался стриптизер Станислав Тура (сценическое имя — Стас Маугли).

По его данным, артист в том числе предлагал помощь с получением военного билета и водительских прав всем желающим.

В пресс-службе СК отметили, что задержанных заподозрили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По данным следователей, в начале сентября мужчины предложили знакомому за три миллиона рублей вернуть из зоны проведения спецоперации на Украине домой его друга.

«C целью личного обогащения они потребовали от потерпевшего денежные средства в размере трех миллионов рублей. Однако фактически на увольнение с военной службы повлиять не могли в силу отсутствия таких возможностей и полномочий», — подчеркнули в СК.

Злоумышленников задержали в момент получения денежных средств.

Стас Маугли до 2022 года со своим шоу гастролировал по городам России и СНГ. Участвовал в шоу «Дом-2» и «Каникулы в Мексике-2». Выступал в составе коллектива «Балет Тодес».

Ранее в Петербурге полиция задержала 33-летнего мошенника, который обманул и забрал у жительницы Краснодарского края 11 миллионов рублей.