Сегодня 13:23 Мошенника, обманувшего жительницу Краснодарского края на 11 млн рублей, задержали в Петербурге
В Петербурге правоохранители задержали 33-летнего мошенника, который обманным путем забрал у жительницы Краснодарского края 11 миллионов рублей. Об этом сообщила
Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Оказалось, что женщина познакомилась со злоумышленником в социальных сетях. Он предложил ей совместно купить автомобили и заработать на их перепродаже. В итоге жертва мошенничества взяла кредиты и передала обманщику около 11 миллионов рублей.
По факту случившегося заведено уголовное дело.
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