Мошенника, обманувшего жительницу Краснодарского края на 11 млн рублей, задержали в Петербурге

В Петербурге правоохранители задержали 33-летнего мошенника, который обманным путем забрал у жительницы Краснодарского края 11 миллионов рублей. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Оказалось, что женщина познакомилась со злоумышленником в социальных сетях. Он предложил ей совместно купить автомобили и заработать на их перепродаже. В итоге жертва мошенничества взяла кредиты и передала обманщику около 11 миллионов рублей.

По факту случившегося заведено уголовное дело.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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