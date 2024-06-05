Стримерше Бажутовой вынесли приговор за фейки о российской армии

Суд дал стримерше YokoBovich 5,5 года колонии за фейки о ВС России

Останкинский районный суд Москвы признал стримершу Анну Бажутову, известную как YokoBovich, виновной по делу о распространении ложной информации о ВС России. Ей дали 5,5 года колонии, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Суд назначил Бажутовой пять лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — указали в ведомстве.

YokoBovich также запретили администрировать сайты в течение трех лет.

В ходе следствия выяснилось, что во время стрима Бажутова распространила недостоверные сообщения о действиях Вооруженных сил России.

Ранее в дискредитации ВС России уличили мэра украинского города Черновцы Романа Кличука. По данным Следственного комитета, он публиковал заведомо ложную информацию о происходящих на территории Украины событиях.