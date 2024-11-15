Стрелявший в подростка из автомата житель Подмосковья признал вину

Мужчина, который открыл огонь из автомата и ранил 17-летнего подростка под Можайском, признал свою вину. Об этом сообщила пресс-служба СК по Московской области.

В СК рассказали, что 41-летний подозреваемый признался в угрозе убийством, незаконном хранении оружия, грабеже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он подтвердил свою вину и рассказал следователю об обстоятельствах случившегося. По уголовному делу назначили баллистическую, медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы.

Мужчина выстрелил в подростка после ссоры из-за киберклуба. По данным источника 360.ru, нападавший требовал несовершеннолетнего отдать ему телефон, а в ответ на отказ открыл огонь. В результате молодой человек получил перелом берцовой кости. Ход расследования уголовного дело контролирует Можайская городская прокуратура.