«Начинают качать малолеток». В Москве мужчина ранил подростка из АК-47

Житель СНТ «Стрела» в Можайском районе Москвы открыл огонь по 17-летнему юноше, рассказал источник 360.ru. Он добавил, что стрельба произошла после конфликта из-за киберклуба — группа мужчин, в числе которых был нападавший, вымогала у детей деньги. В итоге пострадал подросток, вставший на защиту младших товарищей.

По словам собеседника 360.ru, владелец киберклуба подослал к детям группу мужчин, которые стали требовать крупную сумму.

«Приезжают втроем, начинают „качать малолеток“ — 13-14-летних пацанов. Типа „800 тысяч давайте, или вам ***** (крышка — прим. ред.)“, — отметил собеседник 360.ru.

За школьников заступился дядя, произошла потасовка. В тот же вечер с ним связался один из нападавших и предложил встретиться в СНТ, добавил собеседник 360.ru.

Вместе с группой знакомых дядя школьника подъехал на место и встретил людей, с которыми произошла ссора у киберклуба. Завязалась словесная перепалка. Когда водитель вышел из авто, из кустов неожиданно выскочил мужчина и открыл огонь по машине.

После стрельбы 17-летний подросток вышел из машины и начал звать подмогу, держа в руке телефон. Человек с автоматом обратил на него внимание и стал требовать отдать гаджет, на что получил отказ. Вслед за этим он открыл огонь в сторону юноши.

«По ногам начал стрелять», — заявил собеседник 360.ru.

Друзья отвезли пострадавшего в травмпункт, отметил источник. В результате стрельбы подросток получил перелом берцовой кости. Сейчас он находится в красногорской больнице и проходит курс реабилитации.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством», сообщил источник 360.ru. Расследование взяла под контроль можайская городская прокуратура.