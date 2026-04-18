Стрелявшего в полицейских в Оренбуржье отправили за решетку

СК: открывший стрельбу по полицейским в Оренбуржье заключен под стражу

Открывшего огонь по полицейским жителя Оренбургской области отправили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

В ведомстве отметили, что 18 апреля подозреваемого задержали благодаря слаженной работе сотрудников управления ФСБ, спецподразделений Росгвардии и следователей СК России.

Против него завели уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и самовольном оставлении воинской части в период мобилизации.

Вечером 16 апреля в поселке Аккермановка находящийся в федеральном розыске мужчина открыл стрельбу по правоохранителям, которые попытались его задержать, а затем скрылся. В результате один из силовиков получил несовместимые с жизнью ранения.

Ранее двое полицейских пострадали при попытке остановить конфликт между группой людей в Дагестане.