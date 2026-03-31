Двое полицейских получили ранения при конфликте со стрельбой в Дагестане

В Дагестане двое полицейских получили ранения во время попытки остановить конфликт между группой людей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

По предварительным данным, 30 марта около 20:30 в селе Нижний Дженгутай Буйнакского района произошла драка между несколькими людьми. Полицейские, проезжая мимо, остановились, чтобы разобраться в ситуации и предотвратить конфликт.

«В этот момент один из участников конфликта открыл стрельбу, в результате чего двое полицейских получили ранения», — отметили в пресс-службе.

Правоохранителей доставили в больницу. Подозреваемый, 31-летний мужчина из Нижнего Дженгутая, задержан.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали случившегося.

