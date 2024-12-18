Завершилось расследование дела об убийстве сотрудника МАДИ в Зарядье

Следователи переквалифицировали убийство инспектора МАДИ, совершенное бойцом ММА Ламберду Ахьядовым*, в теракт. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Боец смешанных единоборств убил сотрудника МАДИ 31 декабря 2022 года в районе парка «Зарядье».

Расследование уголовного дела окончено.

«В окончательной редакции ему предъявлено обвинение в теракте, посягательстве на жизнь сотрудника полиции, применении насилия к полицейскому и участии в деятельности террористической организации, — сообщил собеседник агентства.

По данным следствия, Ахьядова завербовали в Турции, он присягнул на верность ИГ**. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Фигурант дела напал на инспектора вечером, перепутав его в темноте с полицейским. Он надеялся завладеть табельным оружием и устроить стрельбу в парке. Ахьядов нанес инспектору более 10 ножевых ранений. Его задержали на следующий день сотрудники Росгвардии.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.

** «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.