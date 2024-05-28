Страховщик еще не принял решение по зданию «Крокуса»

«Ингосстрах»: решение о страховом случае из-за ущерба «Крокусу» еще не приняли

Решение о страховом случае из-за ущерба зданию «Крокус сити холла» еще не приняли, разбирательство продолжают. Об этом сообщила пресс-служба «Ингосстраха» в беседе с РИА «Новости» .

«В „Ингосстрах“ не поступало новых заявлений от пострадавших в „Крокусе“. Что касается самого здания, то на данный момент расследование продолжается, решение о страховом случае будет принято после получения всех необходимых документов от госорганов», — заявили в компании.

Там отметили, что «Ингосстрах» будет действовать в соответствии с законодательством России.

Ранее стало известно, что организаторы теракта в «Крокусе» промышляли не только на территории стран СНГ, но из их пределами. Как рассказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, нападение на торговый центр было частью стратегии противников России.

Как отмечал директор ФСБ Александр Бортников, нанесение ущерба отношениям стран СНГ с помощью религиозного и национального факторов было одной из целей организаторов теракта.