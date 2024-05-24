След организаторов теракта в «Крокусе» нашли за пределами СНГ

Организаторы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» промышляли не только на территории СНГ, но и за пределами содружества. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что нападение стало частью стратегии противников России.

Он сказал об этом после заседания руководителей органов безопасности стран СНГ, сообщили «Известия». Нарышкин назвал произошедшее лишь одним из звеньев цепи устремлений противников России. Глава СВР заявил, что они хотели дестабилизировать ситуацию.

«География их деятельности гораздо шире. Чего стоит недавняя попытка убрать неугодного либеральным элитам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который осмелился выступить в защиту национальных интересов своей страны, своего народа», — сказал он.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» преступники открыли огонь по зрителям, а затем подожгли концертный зал. Нападение сняли на видео.

Правоохранители задержали более 20 человек, в том числе непосредственных исполнителей и их сообщников. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что одной из целей теракта стало ухудшение отношений стран СНГ.