В Туве мужчина после ссоры облил жену бензином и поджег

Жителя села Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района Тувы обвинили в покушении на убийство жены. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по республике.

По версии следствия, вечером 25 января в частном доме на улице Ветеринарной пьяный мужчина поссорился с женой. В ходе конфликта он облил супругу бензином и поджег. Женщина выжила, ее доставили в больницу с термическими ожогами.

Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Следователи решают вопрос о мере пресечения и продолжают расследование произошедшего.

