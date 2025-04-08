Сторонника украинских националистов задержали в Челябинской области

ФСБ: в Челябинской области задержали мужчину, призывавшего к экстремизму

Оперативники ФСБ по Челябинской области пресекли деятельность местного жителя террористической и экстремистской направленности. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики установили личность южноуральца, сторонника украинских националистических структур.

Мужчина разместил в социальной сети призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, пропаганду или публичное оправдание терроризма.

Следственный орган управления ФСБ завел против фигуранта уголовное дело по статьям «Публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства», «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Днем ранее на Кубани задержали распространявшего призывы о поджогах административных зданий.