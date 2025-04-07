На Кубани задержали распространявшего призывы о поджогах административных зданий

В Краснодаре задержали местного жителя, распространявшего призывы о поджогах административных зданий на территории края в поддержку украинских националистов. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.
Против мужчины 1994 года рождения завели уголовное дело. Следствие установило, что он распространял материалы террористического характера в Сети.
Кроме того, краснодарец, разделяя идеологию националистических проукраинских организаций, в открытом доступе размещал комментарии с призывами поджогов административных зданий на территории края.
Ранее стало известно о задержании 23-летнего жителя Орловской области за пропаганду терроризма. Он поддерживал одну из украинских террористических организаций и призывал бойцов ВС России переходить на сторону ВСУ.
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