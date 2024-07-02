Сторонника украинских националистов поймали в Челябинске
ФСБ задержала сторонника украинских националистов в Челябинске
В Челябинске силовики задержали сторонника украинских структур, который опубликовал в социальной сети экстремистские призывы. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.
Следователи завели против подозреваемого дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». В настоящее время силовики проводят следственные действия по закреплению полученных доказательств.
В пресс-службе ФСБ добавили, что мужчину задержали благодаря комплексу оперативно-разыскных мероприятий. Силовики выяснили, что он был сторонником украинских националистических структур и киевского режима.
Инкриминируемая подозреваемому статья предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
Ранее ФСБ задержала жителя Камчатки по подозрению в сговоре со Службой безопасности Украины.