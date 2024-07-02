Сторонника украинских националистов поймали в Челябинске

ФСБ задержала сторонника украинских националистов в Челябинске

В Челябинске силовики задержали сторонника украинских структур, который опубликовал в социальной сети экстремистские призывы. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.

Следователи завели против подозреваемого дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». В настоящее время силовики проводят следственные действия по закреплению полученных доказательств.

В пресс-службе ФСБ добавили, что мужчину задержали благодаря комплексу оперативно-разыскных мероприятий. Силовики выяснили, что он был сторонником украинских националистических структур и киевского режима.

Инкриминируемая подозреваемому статья предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее ФСБ задержала жителя Камчатки по подозрению в сговоре со Службой безопасности Украины.

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