ФСБ задержала жителя Камчатки по подозрению в сговоре с СБУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Камчатки, заподозрив его в сотрудничестве с СБУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ФСБ, камчадал после начала СВО наладил сотрудничество с украинской службой безопасности.

«Он отправил иностранной спецслужбе данные в отношении руководящего сотрудника полиции, а также высказал намерения по передаче сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации», — сообщила ФСБ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его заключили под стражу.

В начале июня оперативники ФСБ пресекли попытки двух жителей Калужской области вступить в ряды ВСУ.