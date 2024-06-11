ФСБ задержала жителя Камчатки по подозрению в сговоре с СБУ
Сотрудники ФСБ задержали жителя Камчатки, заподозрив его в сотрудничестве с СБУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным ФСБ, камчадал после начала СВО наладил сотрудничество с украинской службой безопасности.
«Он отправил иностранной спецслужбе данные в отношении руководящего сотрудника полиции, а также высказал намерения по передаче сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации», — сообщила ФСБ.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его заключили под стражу.
В начале июня оперативники ФСБ пресекли попытки двух жителей Калужской области вступить в ряды ВСУ.