Сторонник Навального сядет в тюрьму на 16 лет за жестокое убийство подростка

Сторонника Навального Щербаченко посадят на 16 лет за убийство и сбыт наркотиков

Сторонника Алексея Навального Георгия Щербаченко приговорили к 16 годам колонии за покушение на сбыт наркотиков и жестокое убийство 16-летней девушки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В январе 2021 года в Рязани пропала несовершеннолетняя Екатерина Муравьева 2005 года рождения. Оперативники установили, что убил девушку наркозависимый студент рязанского строительного колледжа Георгий Щербаченко», — сказано в публикации.

Следователи выяснили, что мужчина расчленил девушку после того, как убил. Он выбросил части ее тела в мусорные баки. По данным источника агентства, мотивом преступления стало то, что злоумышленник заподозрил жертву в хищении у него наркотиков. Таким жестоким образом он решил наказать несовершеннолетнюю.

Источник добавил, что у обвиняемого украинские корни, он активно поддерживал Навального и ходил на акции протеста в его честь.

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