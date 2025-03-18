Стендап-комика Артемия Останина задержали

Следователи задержали стендап-комика Артемия Останина при попытке пересечь границу. Артиста доставили в Москву, сообщили в пресс-службе СК России.

«В ближайшее время следователи столичного СК приступят к его допросу. Расследование продолжается», — уточнили в СК.

По данным следствия, подозреваемый во время выступления в Москве позволил себе враждебные высказывания в адрес людей, которые получили травмы и стали нетрудоспособными. Уголовное дело расследуют по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Останин в комедийном шоу, где надо шутить за 60 секунд, посмеялся над человеком, потерявшим ногу из-за подрыва на мине. Видео с юмористом несколько недель провисело в социальных сетях. Артисту грозит шесть лет тюрьмы.

Насмешки российского комика над потерявшим ноги инвалидом возмутили Ксению Собчак. Журналистка затронула тему возможного наказания для комика.