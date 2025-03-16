Собчак назвала омерзительной шутку комика Останина о ветеране СВО

Насмешки российского комика Артемия Останина над потерявшим ноги инвалидом возмутили Ксению Собчак. Об этом журналистка сообщила в своем Telegram-канале .

«Шутка просто омерзительная», — написала она.

Собчак добавила, что шутить можно не на все темы, а главное, юмор должен оставаться уместным и уважительным. Журналистка также затронула тему возможного наказания для комика.

«Закрывать на кучу лет идиотов, которые не понимают, что иногда надо включать все-таки эмпатию, — чересчур», — отметила звезда.

Потерявшего ноги инвалида юморист назвал «культяповозкой» и говорил, что тот подорвался на мине. Однако после поднявшейся шумихи комик заявил, что речь не шла об участнике СВО.

Ранее стало известно, что против Останина завели уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства.