Собчак назвала омерзительной шутку комика Останина о ветеране СВО
Собчак раскритиковала шутку комика Останина про «культяповозку»
Насмешки российского комика Артемия Останина над потерявшим ноги инвалидом возмутили Ксению Собчак. Об этом журналистка сообщила в своем Telegram-канале.
«Шутка просто омерзительная», — написала она.
Собчак добавила, что шутить можно не на все темы, а главное, юмор должен оставаться уместным и уважительным. Журналистка также затронула тему возможного наказания для комика.
«Закрывать на кучу лет идиотов, которые не понимают, что иногда надо включать все-таки эмпатию, — чересчур», — отметила звезда.
Потерявшего ноги инвалида юморист назвал «культяповозкой» и говорил, что тот подорвался на мине. Однако после поднявшейся шумихи комик заявил, что речь не шла об участнике СВО.
Ранее стало известно, что против Останина завели уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства.