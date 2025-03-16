Стендаперы на тропе войны: почему они шутят зло

Очередной стендапер отметился очередной идиотской шуткой. Артемий Останин в комедийном шоу, где надо шутить за 60 секунд, посмеялся над человеком, потерявшим ногу из-за подрыва на мине. Видео с розовобородым юмористом несколько недель провисело в социальных сетях, а потом его заметили. Разразился скандал. Теперь СК возбудил против Останина уголовное дело, ему грозит шесть лет тюрьмы.

Сначала нужно четко обозначить, о ком и о чем шутил Артемий (хотя понятие «шутил», как по мне, здесь неуместно). Да, он не говорил о ветеране СВО, но из контекста мы понимаем, что речь идет о человеке, прошедшем бойню. Как к этому отнестись? В декабре прошлого года я ездил в госпиталь к воинам СВО. Видел парня, к которому приехала семья. У него не было ноги, и он играл с дочкой в настольный футбол. Видел парня, лежащего на больничной кровати. У него не было ног, и его обнимала жена. Мог ли я шутить об этом? Мог ли иронизировать? Это априори невозможно. Единственное, что я испытывал тогда, — обжигающую боль и желание помочь.

Фото: РИА «Новости»

Когда звучат подобные шутки, как у Останина, то хочется просто дать в морду. И все. Это, в общем-то, нормальное желание, но его реализация ничего не изменит. Как не исправит положения дел и срок для Останина. Давать шесть лет тюрьмы ему надо, без сомнения. К сожалению, если нельзя воспитать морально, то необходимо воздействовать законодательно. Мы не имеем права оставлять без наказания такие заявления, когда наши парни бьются на фронте и теряют конечности, жизни.

Фото: РИА «Новости»

Однако омерзительно появление в принципе подобных выступлений. В центре Москвы сидят люди. У них мат-перемат, отборная глупость и ржач в зале. Что еще не опошлили стендаперы? Какой во всем этом смысл? Впечатление такое, что вся страна занимается исключительно ржанием, гоготом и гигиканьем. Неужели просто нельзя поговорить нормально о нормальных вещах? Время прогорклого сарказма и кислой иронии. Стендап в его худших проявлениях (подчеркиваю: в худших) — это, как по мне, отрыжка времени. Того времени, где все обсмеяно, все продается, где растоптаны любые ценности. Смех в таких условиях — не проявление радости, это деконструкция смыслов. И я не хочу морализаторствовать дальше, но все это, на самом деле, отвратительно. Раньше люди хотели стать космонавтами, а теперь стендаперами.

«Всюду проникающее искусство кабака» — называл это Розанов. И проблема заключается в первую очередь в том, что на каждом участке, в каждой медиаминуте у нас культивируется пошлость и глупость в их радикальных формах. Они душат, они создают пространство, в котором нет места ничему настоящему. Опошляется все, поэтому выползают такие, как Останин. Они подобны трупным червям на теле Родины. Других шуток у них для нас нет. Нет шансов, чтобы они родились.

Для обратного эффекта у них должно появиться что-нибудь в головах. Нужно, чтобы они научились мыслить, сопереживать, чувствовать. Это не воспитывается тюремные сроками. Это большая, системная работа. Когда и кто станет ее проводить?