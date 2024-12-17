Захарова: начальник РХБЗ Кириллов много лет разоблачал преступления англосаксов

Погибший начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на протяжении многих лет последовательно и система разоблачал преступления англосаксов. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Генерал-лейтенант РХБЗ России Игорь Кириллов много лет с фактами на руках и системно разоблачал преступления англосаксов: манипуляции Великобритании с запрещенными химическими веществами, натовские провокации с химическим оружием в Сирии, провокации в Эймсбери и Солсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое», — написала она.

Дипломат отметила, что Кириллов работал бесстрашно и не прятался за спинами.

«Шел с открытым забралом. За Родину, за правду. Светлая память, царствие небесное», — добавил Захарова.

Кириллов погиб утром 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте. Взрывное устройство заложили в самокат, припаркованный около одного из домов.