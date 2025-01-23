Стало известно об аресте предполагаемого заказчика убийств у банды спецназовцев

Басманный суд Москвы по ходатайству следователя ГСУ СКР арестовал Олега Рамазанова. Его подозревают в организации особо тяжких преступлений, совершенных в 2003 году группой спецназовцев по его заказу. Об этом сообщил «Коммерсант» .

По версии обвинения, в 2003 году Рамазанов, действуя из корыстных побуждений, организовал как минимум четыре особо тяжких преступления.

В частности, в мае того же года он заказал покушение на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина. Также его обвиняют в организации убийства Кирилла Андреева, учредителя ЗАО «Финансовый центр „Квалитет“» и ООО «Инвестиционная группа „Квалитет-секьюрити“», которое произошло 15 июля 2003 года.

Кроме того, Рамазанова подозревают в причастности к подрыву на Каширском шоссе предпринимателя Пирмагомеда Бурчакова в его автомобиле и убийству его земляка Магомеда Гаджиева.

Следственный комитет подозревает, что к преступлениям, к которым был причастен Рамазанов, причастны участники банды спецназовцев, уточнил источник издания. В эту банду входили сотрудники внутренних войск МВД (ныне Росгвардия) и других силовых структур.

«Одиннадцати фигурантам инкриминируется совершение более чем десятка заказных убийств, нескольких покушений, похищения людей. Часть силовиков признали свою вину, выдав тайники, в которых хранились оружие и боеприпасы», — напомнил собеседник «Коммерсанта».

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