Сегодня 20:24 Предводитель «захаровских» вышел на свободу. Что известно об ОПГ из 90-х 0 0 0 Фото: Alexey Myakishev / Global Look Press Криминал

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Предводитель одной из самых опасных банд 90-х — Сергей Захаров — недавно вышел на свободу. Его группировка из бывших спортсменов восемь лет орудовала в Москве и Подмосковье. Как поймали и за что судили главаря ОПГ — в материале 360.ru.

Из компании знакомых — в ОПГ Сергей Захаров родился в январе 1968 года в Приморском крае. После школы окончил Житомирское военное училище, потом отправился служить в спецназ. Уволившись в запас в 1991 году, отставной военный поселился в Москве. На новом месте Захаров стал захаживать в спортзал и скоро познакомился там с бывшим учителем физкультуры Геннадием Пушковым. Позже к компании прибились детские тренеры по боксу и карате Андрей Борисов и Александр Бурлаков, а также двое молодых людей без определенных занятий — Александр Данилов и Дмитрий Романов. Теплая компания к 1992 году переросла в преступную группировку и занялась рэкетом. Лидерами стали Геннадий Пушков и некий Александр Кушнер. Сначала они заставили ежемесячно им платить владельца местного ресторана. Позже бандиты обложили данью торговцев на Даниловском рынке. При этом сами вымогатели жили по строгим правилам. Участникам банды запрещалось употреблять алкоголь и наркотики, каждое утро они были обязаны выходить на пробежки и делать зарядку. Поддерживалась и конспирация: никаких имен, фамилий, общих фото, связь через пейджер.

Фото: Дежурная часть милиции. К. Иващенко / РИА «Новости»

Как Захаров избавился от компаньонов Однажды знакомый Захарова попросил его выбить долг в 20 тысяч долларов у некого Кузьмина. Бандиты похитили должника, увезли в Ясенево и потребовали долг с процентами, итого — 37 тысяч долларов плюс его трехкомнатную квартиру. После нескольких дней плена и побоев мужчина согласился и отдал все, что от него требовали. Следующим на поклон к бандитам пришел человек, который не хотел отдавать долг и просил припугнуть кредитора. Этот эпизод прошел не так удачно: Захаров перестарался и убил свою жертву. Так что пришлось вернуться к старой схеме рэкета. Бандиты нашли подходящую строительную компанию-пирамиду: она ежемесячно отчисляла «захаровским» по 100 тысяч долларов. Когда «дойная корова» разорилась, вкладчики все потеряли, но рэкетиры успели отхватить часть собранных денег. После стали «сотрудничать» с известным книжным издательством, правда тут платили вдвое меньше. Постепенно лидер банды и его компаньон стали мешать Захарову, который фактически руководил ОПГ. В 1994 году Пушкова убили на пороге офиса, Кушнер пропал без вести. Номинально их приемник был ни при чем и в то время отдыхал в Израиле. Но все понимали, кто заказал бывших приятелей.

Фото: РИА «Новости»

За решетку на полтора года В 1996 году Захарова арестовали по подозрению в убийстве того самого кредитора, а в автомобиле нашли пистолет, из которого застрелили бизнесмена. Бандит не поскупился и дал взятку в 100 тысяч долларов — ему вменили лишь незаконное ношение оружия. Отсидел главарь ОПГ всего полтора года. Освободившись в 1999-м, Захаров навестил всех, кто раньше платил ему дань, и собрал с них «задолженность» за все то время, что был в заключении. Вскоре банда нашла новых подопечных: риелторскую фирму и крупнейший московский автосалон. Обе конторы добровольно-принудительно выплачивали головорезам по 10 тысяч долларов.

Интересно Банду Захарова знали как бригаду спортсменов-отморозков, которыми руководит какой-то Сережа. Они практически не общались с другими криминальными группировками, не платили ни в один общак, и остальные предпочитали держаться от «захаровских» подальше. Банду Захарова знали как бригаду спортсменов-отморозков, которыми руководит какой-то Сережа. Они практически не общались с другими криминальными группировками, не платили ни в один общак, и остальные предпочитали держаться от «захаровских» подальше.

Скоро «захаровские» контролировали уже десятки торговых точек. Их лидер никогда не подъезжал непосредственно на место встречи, а всегда оставлял автомобиль за несколько кварталов. Звонил только из телефона-автомата, быстро и коротко. Перед каждым делом покупал своим подчиненным новые мобильные телефоны, которые потом выбрасывали.

Фото: РИА «Новости»

От покровительства до похищений и убийств Помимо крышивания бизнеса, банда снова занялась похищениями и вымогательствами. Первым после длительной паузы стал бизнесмен Геннадий Федулов, работавший при Одинцовской таможне. Летом 1999 года его выкрали и убили. Осенью Захаров встретил в аэропорту приятеля — крупного предпринимателя Максима Коныгина. Он вместе с бандитом вел общий бизнес: держал офшорную фирму по торговле нефтепродуктами и собирался перепродать в Москве партию внедорожников. Приятели уехали вместе, но домой делец в тот день так и не попал. Позже родным Коныгина позвонили и потребовали 700 тысяч долларов, дав месяц на сборы средств. Деньги собрать не вышло, так что «захаровские» просто убили бизнесмена, которого держали впроголодь в лесу на цепи.

Фото: РИА «Новости»

Между тем только на счету в израильском банке у Захарова скопилось два с половиной миллиона долларов. Также крупные суммы денег лежали в банках Литвы, Эстонии и Греции. Можно было уходить на покой, тем более что кормушки бандитов постепенно начали перехватывать конкуренты.

Захаров решил побороться за свой кусок пирога. Он предложил бывшему сослуживцу 10 тысяч долларов за убийство некоего Хозяинова — одного из тех, кто отобрал бизнес у «захаровских». Однако во время установки взрывчатки под автомобиль жертвы она рванула в руках минеров. Их забрали больницу, а оттуда — в милицию. Сослуживец с подельником пытались играть в молчанку, но в итоге рассказали о заманчивом предложении Захарова. Его объявили в федеральный и международный розыск, и бандиту пришлось залечь на дно. Однако он взял со своих подчиненных клятву, что те никого не выдадут, если их арестуют.

Фото: РИА «Новости»

Задержать Захарова помог случай Бандиты решили нажиться на старых партнерах: похитили сына Таира Вердиева, владельца ресторана, который когда-то платил «захаровским». Действовали по привычной схеме: вывезли в лес, потребовали мзду за освобождение. Парень позвонил другу, но тот смог собрать только 11 из заказанных 14 тысяч долларов. Привез и положил в условленное место. Захаров заявил пленнику, что им подсунули вместо денег подделку, и потребовал, чтобы на этот раз сам ресторатор привез 59 тысяч в американской валюте. Вердиев отказался платить, и бандиты убили его сына, напоследок обобрав парня вплоть до обручального кольца. Следующим «захаровские» похитили знакомого бизнесмена с Даниловского рынка. Мужчину заставили позвонить знакомому, чтобы тот принес выкуп в 10 тысяч долларов. Он пообещал сделать, как велели, и пошел в управление по борьбе с организованной преступностью МВД России. Когда бандиты предъявляли похищенного бизнесмена и собирались забрать деньги, появилась милиция. Вымогатели смогли сбежать и затеряться в лесу. Скоро они собрались похитить еще одного человека. Но судьба окончательно была против них: 15 мая 2001 года на Шаболовке милиционер случайно узнал Захарова и задержал его.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Конец ОПГ Милиция изъяла у Захарова пистолет и фальшивый паспорт, так что только в этом бандит и сознавался: незаконное хранение оружия и использование поддельного документа. Большинство жертв ОПГ боялись писать заявления в милицию, даже когда преступников задержали. Однако следователи нашли «штаб-квартиру» бандитов: на подмосковной даче Захарова хранился внушительный арсенал нелегального оружия, большие суммы денег и дискеты, на которых была информация о предполагаемых жертвах похищений. Первым не выдержал и сознался во всех грехах боксер Бурлаков. Но Захаров и каратист Борисов продолжали все отрицать и даже заявляли, что дело против них сфабриковано. Следствию все же удалось доказать, что подсудимые виновны в бандитизме, убийствах, похищениях, вымогательствах и ряде более мелких преступлений.

Фото: РИА «Новости»

Захаров и Борисов в знак протеста против «произвола» разбили себе головы о стены в конвойной комнате, но им это не помогло: первый получил 21 год тюрьмы с конфискацией имущества, второй — 14 лет. Раскаявшийся Бурлаков отделался семью годами заключения.

В 2019 году Захаров неожиданно заявил, что готов рассказать про убийства бизнесмена Коныгина, бывшего главаря банды Пушкова и криминального авторитета Медунова по кличке Швед из таганской ОПГ. Соучастником преступник называл Бурлакова и озвучивал расценки его услуг. Не исключено, что это была месть бывшему подчиненному за его показания. Суд пересмотрел дело и приговорил Захарова к 24 годам и 11 месяцам лишения свободы за двойное убийство и вымогательство. При этом его освободили от наказания по двум эпизодам в связи с истечением срока давности. На днях срок истек, и убийца и рэкетир вышел на свободу из владимирской колонии № 3.