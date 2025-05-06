Стало известно о состоянии раненного при нападении в Махачкале полицейского

Омбудсмен Алхасов: раненный в Махачкале полицейский сейчас в сознании

Попавший в реанимацию после нападения в Махачкале полицейский уже начал чувствовать себя относительно хорошо и находится в сознании. Об этом в Telegram-канале сообщил уполномоченный по правам человека в Дагестане Запир Алхасов.

Омбудсмен навестил в реанимации сотрудника полиции, который вступил в рукопашный бой с одним из боевиков.

Алхасов отметил, что мужчина находится в среднетяжелом состоянии. Врачи оказали ему всю необходимую медпомощь, чтобы стабилизировать его состояние.

«Во время посещения он был в сознании и несмотря на произошедшее чувствовал себя относительно хорошо», — сказал он.

Омбудсмен добавил, что поблагодарил полицейского за мужество и самоотверженность, которые он проявил при исполнении служебного долга.

Раненый полицейский получил тяжелое ранение во время нападения боевиков, но остался жив. Один из нападавших решил его добить, используя нож, но силовик во время схватки смог завладеть холодным оружием и нейтрализовать преступника.

Ранее житель Махачкалы, расстрелявший полицейских, на допросе признал свою вину в нападении.