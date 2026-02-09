Стало известно местоположение участницы покушения на генерала Алексеева

ТАСС: участница покушения на Алексеева Серебрицкая может быть в Харькове

Пособница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая может в настоящее время находиться в Харькове. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Серебрицкая может находиться в Харькове, где проживает ее дочь», — заявил он.

Источник уточнил, что несколько лет назад дочь женщины уехала жить на Украину.

По версии ФСБ, Серебрицкая передала исполнителю покушения Любомиру Корбе электронный ключ от двери в подъезд дома Алексеева. С 11 декабря 2025 года она арендовала жилье в этом здании. За день до покушения на высокопоставленного военного женщина улетела в Стамбул, а затем — на Украину.

Ранее стало известно, что кураторы в СБУ пообещали Корбе 30 тысяч долларов за убийство Алексеева. Он выстрелил в генерала четыре раза, а затем улетел в ОАЭ, где его задержали.