Главу центра и заместителя руководителя научного института МЧС задержали за взятки

РБК сообщил о задержании руководства научного института МЧС по делу о взятках

Обвинение в получении взяток в особо крупном размере предъявили следователи главе Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николаю Посохову и заместителю начальника института Игорю Сосунову. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил РБК .

Собеседники журналистов заявили, что криминалисты направили ходатайства в Замоскворецкий суд Москвы о взятии Сосунова под стражу и отправке Посохова под домашний арест.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (ВНИИ ГОЧС) занимается научными разработками, связанными с радиационной, химической и биологической защитой населения, а также развитием систем связи для оповещения.

В минувший четверг, 29 января, сотрудники петербургского управления ФСБ задержали начальника военного представительства Минобороны Владимира Никитина.

Офицера заподозрили в получении взятки от предпринимателя за приемку электронных компонентов, используемых в государственном оборонном заказе.