Стало известно, какой срок грозит комику Останину за глумление над бойцами СВО

Стендап-комику Артемию Останину, подозреваемому в глумлении над участниками спецоперации, грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщило РИА «Новости».
Юмористу вменили возбуждение ненависти или вражды и унижение человеческого достоинства. По этой статье комику грозит штраф от 300 до 600 тысяч рублей, принудительные работы от двух до пяти лет либо лишение свободы на срок от трех до шести лет.
По данным СК, во время одного из выступлений юморист сделал враждебные заявления в адрес тех, кто получил увечья и утратил трудоспособность. Фигуранта задержали сотрудники правоохранительных органов при попытке бегства из России. Его доставили в Москву.
Движение «Зов Народа» поблагодарило силовиков за задержание Останина. Активисты назвали это закономерным итогом его «гнусного и бесстыдного поведения».
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