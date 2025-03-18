«Закономерный итог»: общественники приветствовали задержание стендапера Останина

Движение «Зов Народа» поблагодарило правоохранительные органы за задержание скандального стендап-комика Артемия Останина. Об этом председатель движения Сергей Зайцев рассказал 360.ru.

«Это закономерный итог его гнусного и бесстыдного поведения. Недопустимо, чтобы эти так называемые „комики“ глумились над героями, отдавшими свое здоровье за Родину», — подчеркнул общественник.

Он пожелал Останину заслуженного и сурового наказания, пообещав помогать следствию и предоставить все собранные активистами материалы.

Несколько дней назад общественники обратили внимание на одно из выступлений комика, на котором тот высмеял человека, потерявшего ногу из-за мины. Следственный комитет возбудил против Останина уголовное дело. Юмориста задержали, когда он пытался вылететь из страны. Теперь горе-шутнику грозит до шести лет лишения свободы.