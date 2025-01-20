Стало известно имя женщины, которую нашли убитой в «Запорожце» Куценко

Женщине, тело которой нашли в «Запорожце» актера Гоши Куценко, было 36 лет, она была прописана в Тольятти. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, покойная работала менеджером по обучению персонала.

В ночь с 18 на 19 января на Кутузовском проспекте в Москве мужчина распивал с ней алкоголь, но затем они поссорились, и он несколько раз ударил ее ножом. Увидев, что женщина мертва, мужчина попытался спрятать тело в припаркованной машине.

За это преступление задержали 30-летнего ранее судимого жителя Казани. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Дорогомиловский суд столицы изберет ему меру пресечения.

Сам Куценко в этот момент находился на съемках в Ставропольском крае. Узнав о происшествии, он выразил соболезнования родным и близким погибшей.