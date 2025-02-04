Защита заочно обжаловала приговор организатору убийства Япончика

Сторона защиты Ильи Симонии, которого признали виновным в организации убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), обжаловала обвинительный приговор Мосгорсуда. Об этом сообщил ТАСС .

Суд приговорил фигуранта уголовного дела к 21,5 года тюремного заключения за организацию убийства в 2009 году. Адвокат направил в суд апелляцию.

«В Московский городской суд поступила апелляционная жалоба в интересах заочно осужденного Ильи Симонии», — отметили в суде.

В криминальных кругах Симония получил известность как вор в законе по прозвищу Махно. Против него возбудили уголовное дело по статье об убийстве организованной группой из корыстных побуждений или по найму.

По версии следствия, подсудимый нанял банду, чтобы убить Иванькова в рамках передела сфер влияния среди криминальных авторитетов. Киллеры установили засаду в ресторане и совершили покушение. Криминальный авторитет выжил и попал в больницу, где позже скончался.