«Стали улыбаться». Брошенные матерью в Норильске сестры начали узнавать врачей

Состояние двух оставленных матерью норильских девочек в возрасте одного и двух лет улучшилось до средней степени тяжести, они начали узнавать медицинский персонал. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

«Они стали улыбаться, узнают персонал», — сказал собеседник агентства. При этом он уточнил, что состояние детей оценивается как средней тяжести.

Мать девочек проживала в квартире с тремя дочерьми 15 лет, двух и одного года, а также с пятимесячным сыном. Она отправилась в гости и оставила детей без присмотра и еды на трое суток. В результате пятимесячный мальчик умер от истощения. Против нее возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью.