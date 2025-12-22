Жительница Норильска заморила голодом пятимесячного ребенка

СК: в Норильске многодетная мать оставила младенца без еды и присмотра на 3 дня

Жительница Норильска отправилась в гости и оставила детей без присмотра и еды на трое суток. В результате пятимесячный мальчик умер от истощения, сообщила пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По информации ведомства, 35-летняя женщина проживала в квартире с тремя дочерьми 15 лет, двух и одного года, а также с пятимесячным сыном.

«В настоящее время двое младших детей доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Старшая дочь помещена в социальный приют для детей», — отметили в пресс-службе.

Против жительницы Норильска возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Женщину арестовали.

