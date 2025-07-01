Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о теракте в «Крокусе»

Обвинительное заключение по делу о теракте в «Крокусе» утвердили. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении находящихся в розыске обвиняемых продолжается», — уточнили в ведомстве.

Обвинительное заключение утвердили в отношении исполнителей теракта и соучастниках преступления: Фаридуни Шамсидина*, Далерджона Мирзоева*, Мухаммадсобира Файзова*, Саидакрами Муродали Рачабализоды*, Умеджона Солиева*, Мустакима Солиева*, Шахромджона Гадоева*, Зубайдулло Исмоилова*, Хусейна Хамидова*, Мухаммада Зоира Шарипзоды*, Якубджони Давлатхона Юсуфзоды*, Назримада Лутфуллои*, Джумахона Курбонова*, Хусена Медова*, Джабраила Аушева*, Алишера Касимова*, Исроила Исломова*, Диловара Исломова*, Аминчона Исломова*.

В Генпрокуратуре добавили, что в розыске находятся еще два гражданина Таджикистана, которые выступили организаторами трех ячеек запрещенной террористической группировки «Вилаят Хорасан»**, куда вошли участники теракта в «Крокусе».

Ущерб, причиненный в результате трагедии, оценили в 5,7 миллиарда рублей. Жертвами теракта стали 145 человек, еще три числятся пропавшими без вести.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» проходят более двух тысяч человек.

*Внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

**«Вилаят Хорасан» — запрещенная в России террористическая организация.