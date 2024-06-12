Стала известна личность второго фигуранта дела о педофилии против директора ЧЭМК

Вторым фигурантом уголовного дела, возбужденного против генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, стала Дарья Ф., рассказали РБК в пресс-службе Челябинского районного центрального суда. По данным Ura.ru , она предоставляла Ходоровскому подростков для интимных утех, а затем дала против него показания.

В издании отметили, что на суде женщина плакала и просила не разлучать ее с маленьким сыном.

Ранее стало известно, что в деле есть второй фигурант и его арестовали.

Павла Ходоровского заподозрили в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По данным СМИ, он якобы развлекался с подростками за деньги. Семидесятидвухлетнего топ-менеджера задержали 11 июня и на следующий день также арестовали сроком на два месяца. Решение принял Центральный районный суд Челябинска на закрытом заседании.