Директора предприятия в Челябинске заподозрили в педофилии

Директора предприятия в Челябинске задержали по подозрению в педофилии

Фото: РИА «Новости»

В Челябинске директора местного предприятия задержали по подозрению в растлении несовершеннолетних. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

«Возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности», — отметили в ведомстве.

Подозреваемого задержали.

Ранее житель Ленинградской области изнасиловал 12-летнюю школьницу на детской площадке. Против мужчины возбудили уголовное дело.

С бывшего режиссера детского киножурнала «Ералаш» Ильи Белостоцкого сняли судимость за развратные действия в отношении несовершеннолетних. По его словам, это произошло благодаря его участию в СВО и получению государственной награды.

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