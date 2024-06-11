Директора предприятия в Челябинске заподозрили в педофилии

В Челябинске директора местного предприятия задержали по подозрению в растлении несовершеннолетних. Об этом
РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.
«Возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности», — отметили в ведомстве.
Подозреваемого задержали.
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