Директора Челябинского электрометаллургического комбината арестовали по делу о педофилии

Гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского арестовали по уголовному делу о педофилии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по региону.

В суде рассказали, что Ходоровский пробудет под стражей до 10 августа.

«Арестован на два месяца», — уточнили в пресс-службе.

Как стало известно 11 июня, в отношении директора предприятия возбудили уголовное дело по факту преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ходоровского задержали. По информации источника Ura.ru, топ-менеджер якобы за деньги занимался сексом с подростками 14-15 лет.

Павлу Ходоровскому 72 года. На ЧЭМК он работает десятилетиями — с 1991 года был помощником гендиректора по внешнеэкономической деятельности, с 1996-го — коммерческим директором завода, а должность генерального директора занял в 2001 году.

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