Стая собак едва не растерзала школьницу в Хабаровском крае

В Хабаровском крае собаки напали на 10-летнюю девочку. Следственный комитет по региону завел уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло в районе улицы Владивостокской в городе Николаевске-на-Амуре. Ребенка доставили в больницу, пострадавшей оказывают необходимую помощь. Межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Следователи дадут оценку действиям уполномоченных лиц по обеспечению безопасности жителей населенного пункта от нападения безнадзорных животных. Также принимаются меры к отлову собак.

Фото: Прокуратура Хабаровского края / Telegram 1/2 Фото: Прокуратура Хабаровского края / Telegram 2/2

Прокуратура Хабаровского края в Telegram-канале сообщила о начале проверки после нападения собак на девочку. В ходе проверки надзорное ведомство рассмотрит вопрос о взыскании с муниципалитета компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней.

Глава Николаевского муниципального района Анатолий Леонов в Telegram-канале уточнил, что девочка шла на занятие в школу без сопровождения взрослых. В 10 часов утра в понедельник, 10 февраля, пострадавшую отвезли в приемный покой Центральной районной больницы Николаевска-на-Амуре в тяжелом состоянии. Врачи проводят операцию по ушиванию ран. Леонов подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле. Ранее в Хакасии полицейский спас мальчика от стаи бродячих собак.